Özbek Yazar Qo'shmuratov ve Ailesi Ölüme Gönderilmesin!

Shavkat Qo'shmuratov (Rahmetullah), Hicran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni.

17.09.2017 günü saat 00.30 sıralarında Başakşehir'deki evinden ailesi ile birlikte gözaltına alındı.

Yazar Shavkat Qo'shmuratov (Şevket Kuşmuratoğlu) BM kararıyla Türkiye'ye sığınmıştı ve yüksek lisans için hazırlık yapıyordu. Ancak ani ve gerekçesiz bir kararla gözaltına alındılar. Şu an (eşi ve 3 çocuğu ile birlikte) ailecek Başakşehir Güvercintepe karakolunda tutuluyorlar.

Bu videoyu da karakoldan paylaşarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu hukuksuzluk derhal araştırılıp Qo'shmuratov ve ailesinin mağduriyetine son verilmelidir.

Qo'shmuratov Özbekistan’a iadesi durumunda idam edileceğini belirtiyor ve durumun ciddi olduğunu ifade ediyor.

Evindeki daha önceki kiracı yüzünden polisin geldiğini ancak yabancı (Özbek) olduğu için karakola götürüldüğünü ve ifadesinin bile alınmadığını belirterek Göç İdaresi tarafından sınır dışı işleminin başlatıldığını söylüyor.

Kaynak: Facebook, Haksöz-Haber