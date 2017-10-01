Özbek Muhalif Yazar Raufkhon Serbest Bırakıldı

HAKSÖZ-HABER

Eski Cumhurbaşkanı diktatör İslam Kerimov hükümetini eleştirdiği için kara listeye alınan Özbek muhalif Nurulloh Muhammad Raufkhon, Kerimov’un ölümünden sonra ülkede sinyali verilen normalleşme sürecine binaen ülkesine dönme kararı almıştı. Ne var ki 27 Eylül 2017 tarihinde ülkesine dönen Raufkhon aynı gün Taşkent havaalanında gözaltına alınmıştı.

Türkistan-Der bu akşam sularında bir mesaj geçerek Nurulloh Muhammad Raufkhon’un serbest bırakıldığını kaydetti.