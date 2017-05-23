Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe maçından önce Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) maç takvimiyle ilgili olarak eleştirilerde bulundu.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, cumartesi günü Ramazan ayında ilk orucun tutulacağını hatırlatan Özat, “Şimdi Ramazan başlıyor, oyuncuya oruç tutma diyebilir misin? Yabancıyı bayramında gönderiyorsun. Haziran ayında lig bitiyor. İngiltere’de lig bitti. İspanya bizden 2 hafta sonra başlıyor, 2 hafta önce ligi bitiyor. Bu değişmeli. Bizim de artık çarşamba-pazar maç yapmaya alışmamız lâzım. Bu tempoya ayak uydurmalıyız.” diye konuştu.