Oynatmaya Az Kaldı!

HAKSÖZ HABER

Memleket sathına yayılmış zehir hafiye haleti ruhiyesi nihayet tribünlere de el attı ve ülkeyi stadyumlardan işgale niyetlenen karanlık zihniyetin oyununu açığa çıkardı!

Son dönemde memleket dahilinde ve hatta yeryüzünün dört bir yanında gizli ve de sinsi odakların Türkiye’ye karşı karanlık planlarını açığa çıkarma hususunda ‘insanüstü’ bir gayret içindeki iktidar medyası gün geçmiyor ki, yeni ve kirli bir tuzağı daha deşifre etmesin! İşte bu çevrelerin son başarısı dün yapılan derbi maçında sergilenen karanlık bir planın açığa çıkarılması oldu!

Dedektör gibi işleyen bu medya organları vatan sathına yayılmış hassasiyet sahibi sosyal medya kullanıcılarının ihbarlarını da kaynak göstererek Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribünde Galatasaray taraftar grubu ultraArslan’ın hazırladığı kareografide yer alan Rocky Balbao resmi ve “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, ayağa kalk" ifadelerinin FETÖ ile irtibatını keşfetmekte zorlanmadı.

Ve bu büyük keşif üzerine devlet harekete geçmekte gecikmedi ve bizzat Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla soruşturma açıldı. Ne diyelim! Darısı diğer tuzakları ve komploları boşa çıkarmaya!