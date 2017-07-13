‘Öyle Adil Ol ki Düşmanın Eline Koz Verme!’

Bahadır Kurbanoğlu’nun yorumu:

Samimi kardeşlerimizin yer aldığı dar bir WhatsApp grubunda şöyle bir mesaj paylaşıldı:

"Adaletten bahsedenlere hatırlatılması gereken 33 şey...

1. Bir sabah aniden, aynı yerden emir almış gibi ‘irtica geliyor’ diye manşet atan gazeteler.

2. Tek yönlü uçak bileti alabilmek için bugünkü parayla en az 500 TL ödenmesi.

3. Bol sıfırlı TL yüzünden bir ekmeği almak için milyonları bakkala bırakmak.

5. Tek şeritli dar yollar yüzünden hatalı sollama kazası ve ölüm haberleri.

6. Üniversiteye başını örtme tercihi yüzünden alınmayan öğrenciler.

7. ‘Üst Düzey Komutan dedi ki...’ başlığı ile yapılan Hürriyet gazetesi tehditleri...”

Tam 33 madde. Elbette bunları çoğaltmak da mümkün. Bilinmedik değil; realiteleri ve özellikle öncesi sonrasıyla 15 Temmuz’dan bu yana yaşanan haklı endişeleri içinde barındıran; iktidarı etkileme ve yönlendirme cihatinde etkili olan medya kuruluşlarının da merkeze aldıkları, her gelişmenin karşısına oturttukları bir perspektif. Haber programlarının, yorumcuların analizlerinin, ajansların görsel materyallerinin ana eksenine yerleşmiş bulunan bir retorik aynı zamanda.

Yazının Devamı >>>