“Oylanacak Olan, Sadece ‘Anayasadaki Değişiklik’ Değil!”

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15.04.2017 12:11
“Oylanacak Olan, Sadece ‘Anayasadaki Değişiklik’ Değil!”
“Seçmen durumundaki vatandaşlarımız, oy kullanırken, kimleri sevindireceklerini, kimleri üzeceklerini, Allah, tarih ve gelecek nesiller karşısındaki sorumluluk duygusuyla da düşünmek zorundadırlar.”

Selahaddin Eş Çakırgil'in yorumu:

Oylanacak Olan, Sadece ‘Anayasadaki Değişiklik’ Değil!

Yarın, halkımızın seçmen durumunda olan kesimleri, anayasada kısmî de olsa bir iyileştirme yapılabilmesi için getirilmek istenen değişiklikleri kabul edip etmediğini göstermek üzere sandıklara gidecek.

*

Ra’d Sûresi, 11. Âyet meâli  çok düşündürücüdür:  ‘Bir halk kendi halini değiştirmedikçe Allah onların halini değiştirmez..

Değişimin ezelî ve ilahî ölçüsü işte bu..  Bir halkın içtimaî hayatında iyiye doğru bir yönelme olursa Allah’u Tealâ, sebeplerini halkeder ve olması gereken, olur.. Kezâ, bir halkın sosyal bünyesinde bir tereddi, bir gerileme ve çöküş olursa, o zaman da, yönetim mekanizması ona göre  ‘bileşik kaplar’  örneğinde olduğu gibi, yeniden şekillenir.

Hz. Peygamber (S)’den gelen bir hadis ‘rivayet’inde de, ‘Nasılsanız, öyle idare edilirsiniz..’  denilmiştir. (…)

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