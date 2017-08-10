Oxfam, AB’nin Göçmen Politikasını Eleştirdi!

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Libya’dan Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenler hakkındaki “Artık İnsan Değilsiniz” başlıklı raporunu yayımladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) “hatalı” göçmen politikasının hedef alındığı raporda, Libya’dan Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin AB tarafından engellenmesi sonucu göçmenlerin, Libya’da “cehennem hayatına” mahkûm bırakıldığı vurgulandı.

AA’da yer alan habere göre, AB’nin “bir insan hakları kalesi” olması gerektiği belirtilen raporda, “AB üyesi ülkeler, göçmenlerin güvenli bir şekilde Avrupa’ya ulaşmasını sağlamalı, âdil ve şeffaf bir iltica süreci hakkı tanımalı.” ifadeleri yer aldı.

“Özellikle Kadın Göçmenler Yüksek Tehdit Altında”

Raporda, Libya’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenler için durumun “bir seçenek” olmadığı, esasen “hayatta kalmak için bir zorunluluk” olduğu kaydedildi.

Libya’dan İtalya’ya geçmeye çalışan binlerce göçmenin “ölüm, kaçırma, kölelik, işkence ve cinsel şiddete” maruz kaldığı aktarılan raporda, özellikle kadın göçmenlerin “yüksek tehdit altında” olduğu kaydedildi.

Raporda, Avrupa’nın göçmenleri Libya’da tutmaya çalışan politikalarının “hatalı” ve “başarısızlığa mahkûm” olduğu vurgulandı. Avrupa’nın bu politikası sonucu daha fazla insanın “suistimal ve istismara” maruz kaldığı ve kalacağı belirtildi.

“Avrupa, savaş, zulüm ve fakirlikten kaçmaya çalışan göçmenlerin deneyimlerini göz ardı etmeye devam ederse, AB’nin göçmen politikası da başarısız olmaya devam edecektir.” ifadeleri yer alan raporda, binlerce göçmenin daha “güvenliğe” erişmek için çaba sarf ederken hayatını kaybedeceğine dikkat çekildi.