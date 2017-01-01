Otoyol ve Boğaz Köprülerine Zam
Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda otoyollar ve köprü ücretlerinde yapılan düzenlemeyi kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklama şöyle: " Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişime kontrollü otoyolların; yapım, bakım ve işletme maliyetleri diğer karayolu ulaşım sistemlerine göre daha yüksektir. Boğaz köprülerine büyük bakım onarımın yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ve bakım-işletme maliyetindeki yükselmeler ve 2017'deki tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak, duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren otoyollarda 3 Ocak 2016'dan beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ücretleri ortalama yüzde 15, Boğaz köprüleri geçiş oranı ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır.
Motosikletler 6. Sınıf HGS abonesi olmak şartıyla 1. Sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve Boğaz Köprüsü ücret toplama istasyonlarından geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmiştir" denildi.
Açıklamada Boğaz köprülerinde araç sınıfına göre geçiş ücretlerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinden ayrıntılı bir şekilde yer aldığı da belirtildi.
Kuzey Çevre Otoyolu Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yüzde 20
Yine Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Yap-işlet-devret sözleşmesi gereği İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprü ücretlerinin yüzde 20 oranında arttırıldığı belirtildi. Buna göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücretleri 11.95 TL oldu.
Tarife şöyle: Birinci sınıf araçlar 11.95 TL, ikinci sınıf araçlar 15.90 TL, üçüncü sınıf araçlar 29.50 TL, dördüncü sınıf araçlar 74.95 TL, beşinci sınıf araçlar 93.20 TL, altıncı sınıf araçlar 8.35 TL
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gebze-Orhangazi kesimi ve Osmangazi Köprüsü ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: "Yap-işlet-devret uygulama sözleşmesi gereği uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol ve otoyol geçiş ücretleri ortalama yüzde 20 oranında arttırılmış, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 26 oranında indirilmiştir. Buna göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 65.65 TL olarak belirlenmiştir.ö
Açıklamada, araç sınıfına göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinin ve otoyol ücret tarifelerinin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde ayrıntılı şekilde yer aldığı belirtildi.
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