Otogazın Litresi İstanbul'da 3,03 Lirayı Buldu

Türkiye, akaryakıtta dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olma payesini korumaya devam ediyor. İstanbul’da gece yapılan zamdan sonra otogazının litre fiyatı 3,03 lirayı buldu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı otogaz litre fiyatları İstanbul’da 2,98 liradan 3,03 liraya, Ankara’da 3,03 liradan 3,08 liraya, İzmir’de 2,93 liradan 2,98 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.