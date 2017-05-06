ÖSYM’den ALES Adaylarına 09.45 Uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Twitter’daki hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ilkbahar dönemindeki oturumunun yarın 10.00’da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada şu uyarılara da yer verildi:

“Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.”