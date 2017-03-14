ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!

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14.03.2017 15:59
ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
YGS bitti ama ÖSYM’nin 15 dakika kuralı ve imtihanda öğrencilere dağıtılan silginin kalitesizliği tartışılmaya devam ediyor.

Haksöz Haber

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yine tartışmaların odağında. Geçmişte soru yanlışları ve sınav sorularının çalınması yüzünden milyonlarca insana yaşatılan adaletsizliklerle hep gündem olmayı başaran ÖSYM, icraatlarıyla yine tartışılmaya devam ediyor. 12 Nisan Pazar günü yapılan ve yaklaşık iki milyon dört yüz bin öğrencinin katıldığı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) da tartışmalara konu oldu.

Bu yıl ilk kez uygulanan imtihanın başlamasından 15 dakika önce salona kimsenin alınmaması kararı yüzünden binlerce öğrenci kapıda kaldı. Henüz imtihan başlamamış olmasına rağmen birkaç dakika geciktiği için salona alınmayan öğrencilerle ilgili hiçbir esneklik gösterilmemesi genelde toplum nezdinde aşırı bir yaklaşım olarak değerlendirildi ve eleştirildi.

Diğer taraftan öğrencilere dağıtılan malzemeler içinde yer alan silgi ise çok daha geniş bir kesimin gündemine oturdu. Sayısız öğrenci imtihanda yanlışlarını düzeltmek için kendilerine verilen silginin temiz bir şekilde silmediğinden, iz bıraktığından ve dolayısıyla zaman kaybına ve strese yol açtığından yakınmakta.

Basit bir silgi teminini bile soruna dönüştüren ÖSYM’nin önümüzdeki imtihanlarda daha ne tür sıkıntılara sebep olacağını hep birlikte göreceğiz!

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