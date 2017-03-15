ÖSYM, KPSS Ücretlerini Yeniden Belirledi

KPSS’de tüm oturumlara katılacak bir adayın sınav giriş ücretinin 420 lirayı bulmasına gösterilen tepkiler üzerine ÖSYM, yeni bir karar aldı. Buna göre, üç oturum hâlinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavı için oturum başına 40 lira ücret alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, dün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavı’nda test bazlı ücretlendirmenin ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, ÖSYM Yönetim Kurulu’nun bugün toplandığı ve KPSS Alan Bilgisi Sınavı ile ilgili karar aldığı bildirildi.

Duyuruda, adayların sınav konforunu yükseltmek amacıyla, çoklu oturum ve sınav başlama saatleri farklı dokuz test şeklinde, 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere uygulanacağı belirtilen KPSS Alan bilgisi Sınavı’nda oluşan maliyet artışlarını önlemek amacıyla, çoklu oturumlu sınav yapma yöntemi, test bazında zaman farklılaştırması ve bağımsız test uygulamasıyla bunlara bağlı ücretlendirme yaklaşımından vazgeçildiği belirtildi.

Buna göre, KPSS Alan Bilgisi Sınavı, aynı tarihlerde üç oturum hâlinde yapılacak, her oturumda üç alan testi uygulanacak, oturum bazlı ücretlendirme yapılacak, oturum başına ücret, 40 lira olacak. Oturumlar, cumartesi sabah “kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri”, cumartesi öğleden sonra “hukuk, iktisat, maliye”, pazar sabah “işletme, muhasebe, istatistik” olarak yeniden düzenlenecek.

Sabah oturumları, saat 10.00’da, öğleden sonra oturumları saat 14.30’da başlatılacak ve 2017 KPSS Lisans Kılavuzu bu doğrultuda yarın güncellenecek.

Kaynak: AA