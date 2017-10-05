ÖSO’dan Rusya’nın Garantörlüğüne Red

Özgür Suriye Ordusuna bağlı Sünni Gençler Güçleri grubu, bütün Suriye’yi kapsayacak bir ateşkesi reddettiklerini belirterek, Rusya’ya sivilleri hedef almasının bedelini ödeteceklerini açıkladı.

Gruptan yapılan açıklamada, “Sözde garantör Rusya ve Esed rejimi en kötü şekilde katliamlar yapmayı sürdürdü. Devrimin beşiğini hedef almak için, terör bahanesinin arkasına sığınıyor.” ifadeleri yer aldı.

Açıklama da ayrıca, “Suriyeli sivilleri öldürmek ve zorla tehcir ettirmekten daha büyük terör yoktur. Garantör ülke nasıl öldürebilir. Hangi akıl bunu kabul eder?” denildi.

Sünni Gençler grubu, Rusya’nın sivilleri katlettiği sürece, bunun bedelini ödeteceklerini vurguladı.

Sünni Gençler Güçleri, güney bölgesinde ÖSO bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Fetih Medya