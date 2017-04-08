ÖSO'dan 'Esed Rejimine Karşı Saldırılar Sürsün' Çağrısı
Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırısının, Esed rejiminin yaptığı katliamlara karşı uluslararası toplumun aldığı ilk sorumluluk olması nedeniyle bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.
"Suriye'de devrimci güçler, bu saldırıyı yaptıkları cezasız kalan rejimin cezalandırılmasında dönüm noktası olarak görmektedir. Esed terörüne ve onun destekçilerine karşı koymak, teröre karşı küresel mücadelede başarılı bir adımdır. Ve biz bu saldırıyı, şiddet ile teröre karşı mücadelede ve de Suriyelilerin adil şekilde temsil edildiği siyasi bir çözüm için doğru başlangıç noktası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD'nin bu saldırıyla Suriye'deki sorumluluğunun sona ermediği vurgulandı.
"SURİYE HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GERİ GETİRMEK İÇİN ESED REJİMİ CEZALANDIRILMALIDIR"
Özgür Suriye Ordusunun Esed rejiminin intikam saldırılarından korktuğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Suriye Halkının Dostları'ndan rejime karşı çok net bir tavır benimsemeleri istendi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Askeri operasyonların yanında rejime siyasi baskı yapılması gerekmektedir. Suriye halkının acıları ancak bu şekilde sona erer. Esed rejimine karşı askeri operasyonların devam etmelidir. Rejimin, kendi halkına karşı havaalanlarını ve yasaklanmış silahları kullanması ancak bu şekilde engellenebilir. Biz ÖSO olarak, Suriye'nin terörist milislerle ve paralı askerlerle dolu bir bataklığa dönüştürülmesinin tüm sorumlusu olarak Esed'i görüyoruz. Suriye halkının onurunu ve özgürlüğünü geri getirmek için Esed rejimi cezalandırılmalıdır."
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- ABD’nin Füze Saldırısı 93,81 Milyon Dolara Mal Oldu
- BMGK’yı Acil Toplayan Rusya Umduğunu Bulamadı
- ÖSO'dan 'Esed Rejimine Karşı Saldırılar Sürsün' Çağrısı
- Siz Ancak Boş Bakışlarla İzlemeyi Bilirsiniz Zaten!
- İBB Katil Ordu’nun Korosunu Bu Vasatta Nasıl Davet Edebiliyor?
- Erdoğan, İdlib'deki Katliamda İkizlerini Kaybeden Baba İle Görüştü
- İtalyan Futbolcu Totti'den Suriye Duyarlılığı
- Direnişçiler Hama’da İranlı Bir Komutanı Öldürdü
- Diyanet’ten İdlib Hutbesi!
- Rusya ve İran'dan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine İlk Tepki
- ABD Suriye’de Esed Rejimine Ait Hava Üssünü Vurdu
- Esed Rejimi ve Muhalifler ABD’nin Suriye’deki Hamlesini Değerlendirdi
- İBB Katil Ordu’nun Korosunu Bu Vasatta Nasıl Davet Edebiliyor?
- Rusya ve İran'dan ABD’nin Suriye’deki Hamlesine İlk Tepki
- Diyanet’ten İdlib Hutbesi!
- ABD Suriye’de Esed Rejimine Ait Hava Üssünü Vurdu
- Erdoğan, İdlib'deki Katliamda İkizlerini Kaybeden Baba İle Görüştü
- Medvedev: ABD ile Çatışmanın Eşiğine Gelindi
- Hatay’a Düşen Esed’e Ait Uçağın Pilotu Tutuklandı
- HDP’li Ayşe Acar Başaran Serbest Bırakıldı
- Rusya’dan ABD’ye Gözdağı: Suriye Hava Sahasına İlişkin Anlaşmayı Askıya Aldı
- Erdoğan: Operasyon Olumlu Ama Yeterli Değil
- İtalyan Futbolcu Totti'den Suriye Duyarlılığı
- Üniversiteliler Çocukların Mutluluğu İçin Yollarda
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim