ÖSO'dan 'Esed Rejimine Karşı Saldırılar Sürsün' Çağrısı

»Ana Sayfa»Suriye
08.04.2017 09:10
ÖSO'dan 'Esed Rejimine Karşı Saldırılar Sürsün' Çağrısı
ABD'nin füze saldırısını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Özgür Suriye Ordusu, rejimin halka karşı yürüttüğü savaşın engellenmesi için askeri saldırıların devamı çağrısı yaptı.

Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırısının, Esed rejiminin yaptığı katliamlara karşı uluslararası toplumun aldığı ilk sorumluluk olması nedeniyle bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

"Suriye'de devrimci güçler, bu saldırıyı yaptıkları cezasız kalan rejimin cezalandırılmasında dönüm noktası olarak görmektedir. Esed terörüne ve onun destekçilerine karşı koymak, teröre karşı küresel mücadelede başarılı bir adımdır. Ve biz bu saldırıyı, şiddet ile teröre karşı mücadelede ve de Suriyelilerin adil şekilde temsil edildiği siyasi bir çözüm için doğru başlangıç noktası olarak görüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD'nin bu saldırıyla Suriye'deki sorumluluğunun sona ermediği vurgulandı.

"SURİYE HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GERİ GETİRMEK İÇİN ESED REJİMİ CEZALANDIRILMALIDIR"

Özgür Suriye Ordusunun Esed rejiminin intikam saldırılarından korktuğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Suriye Halkının Dostları'ndan rejime karşı çok net bir tavır benimsemeleri istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Askeri operasyonların yanında rejime siyasi baskı yapılması gerekmektedir. Suriye halkının acıları ancak bu şekilde sona erer. Esed rejimine karşı askeri operasyonların devam etmelidir. Rejimin, kendi halkına karşı havaalanlarını ve yasaklanmış silahları kullanması ancak bu şekilde engellenebilir. Biz ÖSO olarak, Suriye'nin terörist milislerle ve paralı askerlerle dolu bir bataklığa dönüştürülmesinin tüm sorumlusu olarak Esed'i görüyoruz. Suriye halkının onurunu ve özgürlüğünü geri getirmek için Esed rejimi cezalandırılmalıdır."

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “İdlib’deki Kimyasal Saldırıda En Az 27 Çocuk Hayatını Kaybetti”07 Nisan 2017 Cuma 10:36
  • ABD Suriye’de Esed Rejimine Ait Hava Üssünü Vurdu07 Nisan 2017 Cuma 07:57
  • Direnişçiler Hama’da İranlı Bir Komutanı Öldürdü07 Nisan 2017 Cuma 06:32
  • Ailesini Kimyasal Saldırıda Kaybeden Çocuktan Veda Ezgisi06 Nisan 2017 Perşembe 23:43
  • Dünya Kınaya Dursun; Esed ve İşbirlikçileri Suçlarına Devam Ediyorlar!06 Nisan 2017 Perşembe 22:43
  • Trump'tan 'Suriye'ye Askeri Müdahale' Açıklaması06 Nisan 2017 Perşembe 21:55
  • SMDK'dan Rejim Uçaklarına Yasak Çağrısı06 Nisan 2017 Perşembe 18:43
  • ABD’den Teşvik Rusya’dan Destek, Esed'ten Katliam06 Nisan 2017 Perşembe 15:33
  • İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadı06 Nisan 2017 Perşembe 14:34
  • İdlib’deki Kimyasal Katliam Avusturya’da Protesto Edildi06 Nisan 2017 Perşembe 12:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim