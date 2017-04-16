ÖSO Tahliye Konvoyuna Yönelik Saldırıyı Kınadı

»Ana Sayfa»Suriye
16.04.2017 17:43
ÖSO Tahliye Konvoyuna Yönelik Saldırıyı Kınadı
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), İdlib’de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya’dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), yaptığı yazılı açıklamada, “ÖSO grupları olarak Halep’in batısındaki Raşidin bölgesinde meydana gelen, çoğunluğu Fua ve Kefreyalı sivillerden oluşan, yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı hain terör saldırısını en sert şekilde kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Uluslararası toplumu, Suriye’deki sivillerin saldırılardan korunması ve katillerinin cezalandırılması için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” denildi.

Dün saat 16.00 sularında Esed güçlerinin kontrolündeki bölgeden çıkan konvoyun Raşidin’de beklediği sırada meydana gelen bombalı saldırıda, siviller, Esed güçlerine bağlı Kızılay’ın görevlileri ve konvoyu koruyan direnişçilerden oluşan 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Konvoyun güvenliğini sağlayan direnişçi gruplardan Ahraru’ş-Şam ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da patlamanın ardından, kınama mesajları yayımlamıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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