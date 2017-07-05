ÖSO Komutanı: 20 Günde Afrin’i Alırız

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak

ÖSO komutanlarından Sadık İbrahim, cephe hattında Yeni Şafak’a cephe hattında önemli bilgiler verdi. 2016 yılı Ağustos ayında Halep kuzeyinde yalnızca 17 köyün ellerinde kaldığını hatırlatan İbrahim, şu an Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte 210 köyde kontrol sağladıklarını anlattı. Türkiye ile hedeflerinin aynı olduğunu söyleyen İbrahim, Fırat Kalkanı ile 1 milyon 300 bin insanın evine ve huzura kavuştuğunu söyledi.

Harekatın Tam Zamanı

ABD-PKK ittifakının Rakka sonrası Azez-Mera-Cerablus bölgesine ağırlık vereceklerini belirten muhalif komutan, “Şu an operasyon için en doğru zaman. Türk kardeşlerimizle birlikte bu fitneden en fazla 1 ay içerisinde tamamen kurtuluruz. Yeter ki harekâtın startı verilsin” şeklinde konuştu.

İki Ayrı Sızma Gerçekleştirdiler

Fırat Kalkanı bölgesinde konuşlu birliklerin iştiraki ile kurulan “Ehli Diyar Operasyon Odası” komutanlığına seçilen İbrahim, Haziran Ayı içerisinde PKK mevzilerine iki sızma operasyonu gerçekleştirerek 20’den fazla PKK'lıyı öldürdüklerini aktardı. Bol miktarda da ganimet aldıklarını belirten ÖSO komutanı PYD’nin, kiralık askerlerden kurulu korkaklar sürüsü olduğunu sözlerine ekledi.

Kimsenin Sabrı Kalmadı

Sadık İbrahim şöyle konuştu: “PKK’nin bölgede işgal ettiği köy ve kasabalar Suriye savaşına ilk katılan muhalif beldeler. Bir yıldır devam eden işgal nedeni ile kimsenin sabrı kalmadı. Uluslararası diplomasi bizi sürekli oyalıyor. Şimdi de Astana sürecini bekleyin diyorlar. Bu dönem saldırırsak Afrin dahil tüm isgal alanlarını PKK fitnesinden temizleriz.”