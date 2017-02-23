ÖSO Birlikleri el Bab'ın Alınmasını Kutladı
Bab'ın merkezinin IŞİD'ten alınmasının ardından ilçe merkezinde toplanan ÖSO'ya bağlı birlikler, silahla havaya ateş açarak sevinç gösterisinde bulundu.
Bazı ÖSO mensupları, ilçe merkezinde şükür namazı kılarken, ilçe merkezinde konvoy oluşturan ÖSO birlikleri, Mari ilçesine kadar araçlarla kutlama turu attı.
İlçe merkezinin tamamını IŞİD’ten alan TSK destekli ÖSO, ilçede IŞİD'in döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini dedektör ile temizlemeye devam etti.
ÖSO birliklerinin saha komutanlarından Ahmed Ali, "Terör örgütleri Suriye'den de temizlenecek. Ülkemiz en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak. Bugün de Bab ilçesinin terör örgütlerinden kurtarılmasını birlik olarak kutladık.''ifadelerini kullandı.
Bazı aileler evlerine dönmeye başladı
Bab'da kalan az sayıda sivilden biri olan Şerif Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalardan dolayı evlerin yıkıldığını söyledi. ÖSO birliklerinin dedektör ile mayın tarama çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Akil, çatışmalardan dolayı ilçeden çıkan bazı ailelerin evlerine dönmeye başladığını kaydetti.
Akil, ''Allah Özgür Suriye ordusundan razı olsun. İyi ki ÖSO buraya geldi. Çok şükür ilçemiz terör örgütlerinden arındırıldı. Çatışmalar bitti ve rahat bir nefes aldık." dedi.
AA
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