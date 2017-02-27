ÖSO Bab'ın Güneyinde 22 Esed Askerini Öldürdü
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Tadif beldesi çevresinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile Beşşar Esed rejimi ordusu arasındaki çatışmalarda 22 rejim askerinin öldürüldüğü bildirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO birliklerinin ortak temsil edildiği Havar Kilis Operasyon Odası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ÖSO birlikleri Bab ilçesinin güneyindeki Tadif beldesini yakınında rejim ordusu milisleri ile çatışmaya girdi. Çatışmalarda 22 rejim askeri öldürüldü.
Bab'ın TSK destekli ÖSO tarafından ele geçirilmesinin ardından ilçedeki IŞİD unsurları, ilçenin güneyinde Tadif beldesine çekilmişti. IŞİD beldeyi hiç çatışmaya girmeden Esed güçlerine bırakmıştı.
Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO güçleri ile rejim güçleri arasında daha önce Bab’ın güneybatısındaki Ebu Zeydin köyünde çatışmalar yaşanmıştı.
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