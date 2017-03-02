ÖSO, Bab'da İki Köyü PYD/PKK'dan Kurtardı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Halep'in Bab ilçesindeki çatışmalarda PYD/PKK'dan iki köyü kurtardı.

Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) saha komutanlarından Muhammed Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhalif birliklerin Bab ilçesinin doğusunda Tel Tuveyran ve Kaarat köyünün kontrolünü PYD/PKK'dan aldığını söyledi.

Söz konusu köylerin çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığını ifade eden Hatib, "Burada DEAŞ, PYD ile rejim güçleri ittifak halinde. DEAŞ, PYD ve rejimle çatışmadan köyleri ve beldeleri bırakıp çekiliyor" dedi.

Rejim güçleri, önceki gün Bab'ın doğu kesimlerinde IŞİD'in çekildiği yerlere ulaşarak PYD/PKK kontrolündeki Münbiç'e ulaşmıştı.

Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda TSK destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzergahı kesmişti. Rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak için IŞİD ile arasına tampon bölge oluşturmuştu.