ÖSO, Ahraruş Şam ve İslam Ordusu, Birleşik Suriye Milli Ordusu’na Katıldı

Suriye Geçici Hükumeti bünyesinde oluşturulan Savunma Bakanlığına bağlı Birleşik Suriye Milli Ordusunun kuruluşunun ardından art arda katılım haberleri geliyor.

Suriye Devriminin başından bu yana ülkedeki iç savaşın en önemli aktörlerinden biri olarak görülen Özgür Suriye Ordusu ÖSO da Suriye Milli Ordusu’na katıldığını duyurdu.

Özgür Suriye Ordusu ÖSO’nun Suriye Milli Ordusu’na katılması İdlib’in sivil idareye teslim edilerek tüm silahlı grupların feshedilmesi ve kurulan Savunma Bakanlığına bağlanılması yönünde bir süredir yürütülen çalışmalar kapsamında gelişti.

Suriye’de faaliyet gösteren en az 44 Muhalif grup, Pazartesi sabahı vardıkları mutabakatla Geçici Hükumet Savunma Bakanlığına Cevad Ebu Hattab’ı getirmişti.

Suriye Geçici Hükumeti tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada ‘şu an karşı karşıya bulunduğumuz parçalanmışlık halinden kurtulmalıyız ve safları birleştirmeliyiz’ denildi.

Geçici Hükumet ayrıca birleşmiş yapının ‘mücrim Rejimin sonunu getireceğini’ söyledi.

Savunma Bakanı olarak Ebu Hattab, 2016 yılından bu yana Geçici Hükumetin Başbakanlık görevini yürütüyordu. Başbakan seçilmesinden önce ise Suriye savaşında kalp cerrahlığı ve farklı roller üstlenmişti.

ÖSO tarafından yayınlanan bir infografikle örgüte bağlı alt grupların Ahraruş Şam ve İslam Ordusuyla birlikte Birleşik Suriye Milli Ordusu’na katıldığı ilan edildi.

Heyet Tahrir Eş Şam’dan ise Birleşik Suriye Milli Ordusu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Asyanın Sesi