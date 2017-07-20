Osmaniye’de PKK’lı Militanlar Yük Trenine Saldırdı!

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yer alan Taşoluk köyünün yakınlarındaki demir yolu hattında PKK’lı militanlarca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Hatay’ın İskenderun ilçesinden Gaziantep yönüne giden yük treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

AA’da yer alan habere göre, patlamanın etkisiyle rayların yanı sıra trenin son vagonunda hafif hasar oluştu.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile rayların onarılması için ekip yönlendirildi.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, PKK’lı militanların yakalanması için operasyon başlattı.