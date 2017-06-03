Osman Baydemir Serbest Bırakıldı

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Diyarbakır’da gözaltına alındı.

HDP Parti Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, bugün öğlen saatlerinde, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi için Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen anma etkinliğine katıldıktan sonra, daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle polisler tarafından gözaltına alındı. Osman Baydemir, daha sonra polisler eşliğinde Adliye’ye götürüldü.

Baydemir, hakkında yakalama kararı bulunan dosya kapsamında ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.