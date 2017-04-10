Oslo’da Bulunan Bomba Düzeneği Etkisiz Hâle Getirildi

Norveç‘in başkenti Oslo’da cumartesi gecesi patlayıcı bir madde polis tarafından etkisiz hâle getirdi.

Norveç’in başkenti Oslo’nun en işlek bölgelerinden Grönland’da cumartesi gecesi bulunan şüpheli tertibat polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Euro News’ta yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan operasyon şefi Svein Arild Jorundland, “Bir polis ekibi, devriye sırasında Grönland bölgesinde garip davranan bir kişiyi tespit etti. Bu kişiyle bağlantılı olarak şüpheli bir madde bulundu ve inceleme başlattık.” ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelinin kimliğiyle ilgili bilgi vermedi.

Patlatılan maddenin ise bir bomba düzeneği olduğu doğrulandı.