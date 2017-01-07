“Oslo Belgeleri BDP'den Çıkmadı”

Gülen örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, ifadesinde Oslo Görüşmeleri belgelerinin yabancı bir istihbarat servisi tarafından Gülen örgütüne sızdırıldığını söyledi.

Gülen örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, ifadesinde MİT Müsteşarı Fidan, eski müsteşarlar ve iki MİT mensubunun ifadeye çağrılmasıyla ilgili delilleri, yabancı bir istihbarat servisinin Gülen örgütüne sızdırdığını söyledi. Örgüte bağlı polis ve savcılar bu belgelerin BDP binasında bulunduğunu iddia etmişti.

Milliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre, Gülen örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, ifadesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşarlar Emre Taner, Afet Güneş ile iki MİT mensubunun ifadeye çağrılmasıyla ilgili delilleri Brüksel’de yabancı bir servisin Emniyet’teki Gülen örgütüne mensup polislere sızdırdığını söyledi. Onları ifadeye çağıran da yine Gülen örgütü kapsamında meslekten ihraç edilen eski İstanbul özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya'ydı.

"Yabancı istihbarat sızdırdı, DTP'de bulduk dediler"

Okur, “Yargıdaki FETÖ yapılanması hususunda MİT ve diğer devlet kurumları tarafından birçok kez şahsen uyarıldığınız belirtilmektedir. Böyle bir ikaz yapılmış mıdır? Yapıldıysa neden gerekli tedbirleri almadınız” sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ben görev yaptığım hiçbir dönemde belirttiğiniz şekilde bir uyarı almadım. MİT’ten herhangi bir görevli ile bu konuda görüşme yapmadım. Sadece 7 Şubat krizinde bir kez Hakan Fidan ile makamında görüştük. Bu görüşmede de konu, 7 Şubat 2012’de kendisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılması konusu üzerinde bilgi verdi. Bu kapsamda örneğin, o tarihte medyaya bilahare yansıyan ve Diyarbakır DTP İl Başkanlığı’nda bulunduğu belirtilen belgelerin aslında orada bulunmadığını ve Brüksel’de yabancı bir servis tarafından Türk emniyet yetkililerine servis edildiğini anlattı. Bu servis olayından sonra belirtilen il başkanlığında bulunmuş gibi işlem yapıldığını söyledi. Bu spesifik soruşturma dışında yargı içerisindeki paralel yapı ile ilgili bir bilgilendirme yapmadı."

Demokratik Toplum Partisi (DTP), 2009 yılında ismini Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) olarak değiştirmiştir.

MİT krizi

Kamuoyunda, “MİT krizi” olarak bilinen süreç, PKK/KCK üyeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak 2012’de yapılan operasyonla başlamıştı. Operasyonda, BDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı’nda yapılan aramalarda, çözüm sürecinde Oslo’da yapılan toplantılara ait ses kayıtlarının da bulunduğu çok sayıda belgenin bulunduğu iddia edilmişti.

Sonradan Gülen örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in de aralarında bulunduğu beş kişiyle ilgili KCK soruşturmaları kapsamında ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, Fidan, Taner ve Güneş’i ifadeye çağıran Sarıkaya, iki MİT mensubuyla ilgili de yakalama emri çıkarttırmıştı.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Fidan, Taner ve Güneş’in, 9 Şubat 2012’de ifadeye çağrıldığını bildirmişti. Fidan ve MİT görevlileri ifadeye gitmezken, CMK’da yapılan düzenlemeyle MİT mensupları ile bazı kamu görevlilerinin soruşturulması Başbakan’ın iznine bağlanmıştı. Sarıkaya’nın dosyadan el çektirilmesinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlileri hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini açıklamıştı.