“Oslo Belgeleri BDP'den Çıkmadı”
Gülen örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, ifadesinde MİT Müsteşarı Fidan, eski müsteşarlar ve iki MİT mensubunun ifadeye çağrılmasıyla ilgili delilleri, yabancı bir istihbarat servisinin Gülen örgütüne sızdırdığını söyledi. Örgüte bağlı polis ve savcılar bu belgelerin BDP binasında bulunduğunu iddia etmişti.
Milliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre, Gülen örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, ifadesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşarlar Emre Taner, Afet Güneş ile iki MİT mensubunun ifadeye çağrılmasıyla ilgili delilleri Brüksel’de yabancı bir servisin Emniyet’teki Gülen örgütüne mensup polislere sızdırdığını söyledi. Onları ifadeye çağıran da yine Gülen örgütü kapsamında meslekten ihraç edilen eski İstanbul özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya'ydı.
"Yabancı istihbarat sızdırdı, DTP'de bulduk dediler"
Okur, “Yargıdaki FETÖ yapılanması hususunda MİT ve diğer devlet kurumları tarafından birçok kez şahsen uyarıldığınız belirtilmektedir. Böyle bir ikaz yapılmış mıdır? Yapıldıysa neden gerekli tedbirleri almadınız” sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Ben görev yaptığım hiçbir dönemde belirttiğiniz şekilde bir uyarı almadım. MİT’ten herhangi bir görevli ile bu konuda görüşme yapmadım. Sadece 7 Şubat krizinde bir kez Hakan Fidan ile makamında görüştük. Bu görüşmede de konu, 7 Şubat 2012’de kendisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılması konusu üzerinde bilgi verdi. Bu kapsamda örneğin, o tarihte medyaya bilahare yansıyan ve Diyarbakır DTP İl Başkanlığı’nda bulunduğu belirtilen belgelerin aslında orada bulunmadığını ve Brüksel’de yabancı bir servis tarafından Türk emniyet yetkililerine servis edildiğini anlattı. Bu servis olayından sonra belirtilen il başkanlığında bulunmuş gibi işlem yapıldığını söyledi. Bu spesifik soruşturma dışında yargı içerisindeki paralel yapı ile ilgili bir bilgilendirme yapmadı."
Demokratik Toplum Partisi (DTP), 2009 yılında ismini Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) olarak değiştirmiştir.
MİT krizi
Kamuoyunda, “MİT krizi” olarak bilinen süreç, PKK/KCK üyeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak 2012’de yapılan operasyonla başlamıştı. Operasyonda, BDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı’nda yapılan aramalarda, çözüm sürecinde Oslo’da yapılan toplantılara ait ses kayıtlarının da bulunduğu çok sayıda belgenin bulunduğu iddia edilmişti.
Sonradan Gülen örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in de aralarında bulunduğu beş kişiyle ilgili KCK soruşturmaları kapsamında ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, Fidan, Taner ve Güneş’i ifadeye çağıran Sarıkaya, iki MİT mensubuyla ilgili de yakalama emri çıkarttırmıştı.
Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Fidan, Taner ve Güneş’in, 9 Şubat 2012’de ifadeye çağrıldığını bildirmişti. Fidan ve MİT görevlileri ifadeye gitmezken, CMK’da yapılan düzenlemeyle MİT mensupları ile bazı kamu görevlilerinin soruşturulması Başbakan’ın iznine bağlanmıştı. Sarıkaya’nın dosyadan el çektirilmesinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlileri hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini açıklamıştı.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- KHK’yla Kapatılan 83 Derneğin Listesi
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Hakim ve Savcı Sınavlarında 70 Barajı Kaldırıldı
- 3 Yeni KHK İle Binlerce Kişi Kamudan İhraç Edildi, 83 Dernek Kapatıldı
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- Yayın Yasağını İhlal Eden Kanallara Çok Ağır Ceza
- Emniyetten 2 Bin 687 Personel İhraç Edildi
- el-Bab’da Bomba Yüklü Bir Araç Ele Geçirildi!
- İsviçre'de Halk Silahlanıyor!
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Fikri Işık: İncirlik NATO Üssü Değil
- Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'
- Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye Politikasına Dair Sözlerinden Çark Etti!
- “Yerel ve Küresel Sistem Karşısında Müslümanlar”
- İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!
- Vekilden "Evlilik Programları Kalksın" Teklifi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim