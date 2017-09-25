Oruba Barakat ve Halla Barakat Hakk’a Uğurlandı

Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Oruba Barakat'ın eşi Tevfik, kız kardeşi Şeza ve erkek kardeşi Main Barakat, akrabaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Suriyeliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile, burada taziyeleri kabul etti. Main Barakat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin ve yeğeninin şehadetlerini Allah'ın kabul etmesini dileyerek, Suriyelilerin özgürlük için çalışmaya devam etmelerini, kardeşinin ve yeğeninin davasının sürmesini istedi.

Şeza Barakat ise kardeşine ve yeğenine Allah'tan rahmet dileyerek, kendisinin bu acı karşısında güçlü durduğunu, her ikisinin de Suriye için şehit olduklarını, Beşar Esed'in yanında yer alan ve onunla çalışanların cezalarını çekeceğini söyledi. Oruba Barakat'ın yakın arkadaşlarından Fatima İslam ise anne ile kızını katledenlerin yakalanmasını istediklerini vurguladı. Esed rejimine göre Barakat'ların büyük bir ordudan daha tehlikeli olduğunu, rejimin işkencelerini ve suçlarını dünyaya duyurduklarını dile getiren İslam, Amerika'da da akrabalarının tesettürlü olduğu için öldürüldüklerini, onların şehit ailesi olduğunu kaydetti.

Oruba ve Halla Barakat'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Habipler Yayla Mezarlığı'nda mezarlığında toprağa verildi.

Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), önceki gün işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti.

Polis ekipleri, Barakat'ın annesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki eve çilingir yardımıyla girmişti. Evde, anne Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın cansız bedenleri battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Yapılan incelemede, anne-kızın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: Newsjs.com