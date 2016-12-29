Ortodoks Yahudiler BMGK’nın İsrail Kararını Tebrik Etti
“Siyonizme Karşı Ortodoks Yahudileri”nden oluşan kuruluş Neturei Karta International, işgalci İsrail’i yerleşim yerleri inşa etmesinden dolayı kınayan ve derhâl durdurmasını isteyen kararından dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) Birleşmiş Milletler’in (BM) karşısında gösteri düzenleyerek tebrik etti.
AA’da yer alan habere göre, “İsrail’in kutsal toprağın herhangi bir bölümüne hükmetmeye hakkı yok!”, “Yahudilik Siyonizmi ve İsrail devletini reddediyor!” pankartları taşıyan göstericiler, BMGK’yı kararından dolayı tebrik ettiklerini bildirdi.
Grup adına okunan bildiride, yerleşim yerlerinin kan dökülmesinin ana nedenlerinden biri olduğu belirtilerek, barışa ve Filistin halkının acılarını sona erdirmeye yönelik BMGK kararına onay veren ülke ve dünya güçleri tebrik edildi.
BMGK kararının “Özgür Filistin’e bir adım daha yaklaşılması” olarak yorumlanan bildiride, işgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ve işgalci İsrail devletinin dünya Yahudilerini temsil etmediği, yerleşim yerleri inşa edilmesinin sâdece uluslararası hukuka değil Yahudi hukukuna göre de suç olduğu vurgulandı.
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