Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili Gözaltı Sayısı 35’e Yükseldi

»Ana Sayfa»Hukuk
12.01.2017 19:11
Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili Gözaltı Sayısı 35’e Yükseldi
Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 35’e yükseldi.

İstanbul’un Ortaköy semtinde yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, Olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35’e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

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