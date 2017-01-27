Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 11 Kadın Tutuklandı

Ortaköy’deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir’de başlatılan operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu olan 11 kadın tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy’deki saldırıyla bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekât polislerinin desteğiyle 4 Ocak’ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden 11 kadının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir’de özellikle turistik bölgelere saldırı yapmayı amaçladıkları belirtildi.

Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İstanbul’un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir’de başlatılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, Ortaköy’deki saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya’daki hücre evinde birlikte kaldıkları, IŞİD’in Suriye’deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul’daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir’de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.