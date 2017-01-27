Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 11 Kadın Tutuklandı

»Ana Sayfa»Hukuk
27.01.2017 00:53
Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 11 Kadın Tutuklandı
Ortaköy’deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir’de başlatılan operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu olan 11 kadın tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy’deki saldırıyla bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekât polislerinin desteğiyle 4 Ocak’ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden 11 kadının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir’de özellikle turistik bölgelere saldırı yapmayı amaçladıkları belirtildi.

Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İstanbul’un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir’de başlatılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, Ortaköy’deki saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya’daki hücre evinde birlikte kaldıkları, IŞİD’in Suriye’deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul’daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir’de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İzmir’de PKK/KCK Operasyonu: 17 Öğretmen Gözaltına Alındı25 Ocak 2017 Çarşamba 12:36
  • Gözaltı Süresi 30 Günden 7 Güne İndirildi23 Ocak 2017 Pazartesi 20:05
  • HDP’li Sırrı Süreyya Önder İfade Verdi23 Ocak 2017 Pazartesi 12:25
  • Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kuruldu23 Ocak 2017 Pazartesi 11:52
  • Adıyaman’da PKK Operasyonu: 6 Gözaltı22 Ocak 2017 Pazar 15:13
  • Emniyet ve AK Parti’ye Saldıran Şerif Turunç Yakalandı22 Ocak 2017 Pazar 14:35
  • Anayasa Değişikliği Oylama Süreci Bitti; Son Kararı Halk Verecek21 Ocak 2017 Cumartesi 07:35
  • Anayasa Değişikliğinin 14, 15, 16 ve 17. Maddeleri Kabul Edildi21 Ocak 2017 Cumartesi 02:35
  • Anayasa Değişikliğinde 12 ve 13. Maddeler Kabul Edildi20 Ocak 2017 Cuma 21:26
  • Hrant Dink Davasında 51 Kişi Tanık Olarak Dinlenecek20 Ocak 2017 Cuma 19:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Acil B RH Negatif Kan Aranıyor
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim