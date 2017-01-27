Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 11 Kadın Tutuklandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy’deki saldırıyla bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekât polislerinin desteğiyle 4 Ocak’ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden 11 kadının emniyetteki sorgusu tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir’de özellikle turistik bölgelere saldırı yapmayı amaçladıkları belirtildi.
Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
İstanbul’un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir’de başlatılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Zanlıların, Ortaköy’deki saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya’daki hücre evinde birlikte kaldıkları, IŞİD’in Suriye’deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul’daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir’de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- SMDK, Lavrov ile Görüşmeyecek
- Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 11 Kadın Tutuklandı
- Mahalleye Dadanan Haşeratlar
- Bahçeli İsim Vererek Medya Patronlarını Yerden Yere Vurdu
- Trump'ın 'Waterboarding İşkence Yöntemi’ Önerisine NATO'dan İlk Tepki
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
- Macidi’nin Filmi “Muhammed Resulullah”a Bir Tepki de Irak Kürdistanı’ndan
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hidâyete mi Erdi?
- Referanduma Giderken, Gerilimi Düşürmek Gerekmez mi?
- “Ahmet Türk’e Hiçbir Aşamada Kelepçe Takılmamıştır”
- İHH Irak Kürdistanı’na 22 Tır Yardım Gönderdi
- Yazar Hayati Sedef'in Gözaltı Süresi 5 Gün Daha Uzatıldı
- “Ahmet Türk’e Hiçbir Aşamada Kelepçe Takılmamıştır”
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- Afganistan'da 27 Çocuk Donarak Öldü
- AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay’a Saldırı!
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
- Yunanistan 8 Darbecinin İadesini Reddetti
- Hakan Şükür Hakkında Zorla Getirme Kararı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hidâyete mi Erdi?
- Rusya, PYD’yi Moskova’ya Davet Etti!
- Bahçeli İsim Vererek Medya Patronlarını Yerden Yere Vurdu
- Haşdi Şabi Çetesi Peşmerge Güçlerine Saldırdı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim