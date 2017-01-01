Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!

Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırının ardından saldırıyı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma günü verdiği hutbeyle başdağtırmaya kalkışan bir grup, sosyal medya üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef gösterdi.

İstanbul’un Ortaköy semtinde düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Saldırının ardından birçok kişi sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili mesajlar verdi. Saldırı karşısında birlik ve beraberlik mesajları verilirken bir grup ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, cuma günü tüm camilerde verilen hutbe üzerinden hedef alan bazı sosyal medya kullanıcıları saldırıyı hutbe ile bağdaştırmaya kalkıştı.

Bu kişiler arasında CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da var. Yarkadaş, ““Sokağa çıkmayın, yaşamayın, gülmeyin, eğlenmeyin, evinize kapanın” saldırısı... Bu iklimi kim yarattı? Yılbaşı kutlamasını kim hedef yaptı!” ifadelerini kullandı.

CHP Gençlik Kolları’nın eski başkanı Barış Atik de Diyanet’i hedef aldı. Saldırının ardından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı hutbenin saldırıya zemin hazırladığını iddia eden Antik, şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet’in 30.12.16 tarihli hutbesini bu geceki silahlı saldırı sonrası tekrar okuyalım. Diyanet toplumsal polarizasyonun öznesi mi olmalı?”

Saldırının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Aykan Erdemir de saldırının faturasını Diyanet’e kesti. Erdemir, sosyal medya üzerinden, “Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı yılbaşı kutlamalarını illegal ilan etti.” paylaşımında bulundu.

Saldırının eğlence merkezinin işletme sahibinin ve tüm çalışanlarının Alevi olduğu için yapıldığını iddia eden Barbaros Şansal ise “İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel baba kılığındaki Sünni müslümanlar İstanbul’da silahla insanları taradı! Özeti budur” ifadelerini kullandı.

Bazı internet sitelerinde de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbesi paylaşılarak Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında yoğun bir kara propaganda başlatıldı.

Mehmet Görmez: Bu Bir Vahşettir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise saldırıdan sonra yaptığı açıklamada yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırının tüm milleti derinden yaraladığını belirterek “Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır.” ifadelerini kullandı.

“Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur.” değerlendirmesini yapan Görmez, saldırganların hedefinin mekânlar değil insan, ülke, millet ve topyekûn insanlık olduğunu vurguladı.

Kaynak: Yeni Şafak