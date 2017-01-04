Ortaköy’deki Saldırıda Yaralanan 28 Kişinin Tedavisi Sürüyor

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04.01.2017 20:22
Ortaköy’deki Saldırıda Yaralanan 28 Kişinin Tedavisi Sürüyor
Ortaköy’de yılbaşı gecesi gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul’un Ortaköy semtinde yılşbaşı gecesi gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Saldırıda yaralanan 28 kişinin tedavisine ise kentteki çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

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