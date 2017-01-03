Ortaköy’deki Saldırı: Gözaltı Sayısı 16’ya Yükseldi

Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 16’ya yükseldi.

İstanbul’un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, 6 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan 14 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Atatürk Havalimanı’nda 2 Gözaltı

Bu arada, saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdüren ekipler, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin giriş katında yer alan arama noktasında şüphe üzerine yabancı uyruklu 22 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzeri arandıktan sonra terminalde bulunan polis noktasına götürüldü. Pasaportları ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kişinin cep telefonları ve valizleri de detaylı şekilde incelendi.

Yaklaşık bir saat polis noktasında bekletilen yabancı uyruklu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü.

İhbarlar Geliyor

Bu arada, saldırganın görüntülerinin medyada yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldığı da öğrenildi.

İhbarları değerlendiren polisler, bazı adreslere giderek veya ulaşım noktalarında şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıyor.