Ortaköy’deki Saldırı: Gözaltı Sayısı 14’e Yükseldi

Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14’e yükseldi.

İstanbul’un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 8 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, 6 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan 14 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, saldırganın görüntülerinin medyada yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldığı da öğrenildi.

İhbarları değerlendiren polisler, bazı adreslere giderek veya ulaşım noktalarında şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıyor.