Ortaköy’deki Saldırı: 9 Kişi Tutuklandı

»Ana Sayfa»Hukuk
08.02.2017 21:45
Ortaköy’deki Saldırı: 9 Kişi Tutuklandı
Ortaköy’deki saldırıya ilişkin tutuklanmaları talebiyle hâkimliğe sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

İstanbul’un Ortaköy semtinde gerçekleştirilen ve 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıya ilişkin tutuklanma istemiyle hâkimliğe sevk edilen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 şüpheliden 9’u “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklandı, bir şüpheli de adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen şüpheliler Abdurrauf Sert, Abudurreheman Aihemaitituohet, Abulaiti Halike, Muhammed Ebul Hasan, Maimaitituoheti Balatiniyazi, Maimaitituersun Sulaiman, Maimaitiaili Nuermaimaiti, Maıerdan Tuersun, Kuerban Muhemmedeminşeyh ve Abulikemu Maitirehemu’nun sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hâkimlik, bu şüphelilerden 9’unun “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanmasına, bir şüphelinin de adlî kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar 30’u aşkın kişi tutuklandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bismil Belediyesine Kayyum Atandı04 Şubat 2017 Cumartesi 14:47
  • Ağrı’daki PKK Soruşturması: 5 Tutuklama04 Şubat 2017 Cumartesi 08:11
  • Gözaltına Alınan Hayati Sedef Serbest Bırakıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 00:35
  • 82 Hakim ve Savcı Hakkında İddianame03 Şubat 2017 Cuma 19:50
  • Ahmet Türk Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı03 Şubat 2017 Cuma 18:56
  • DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar Tutuklandı03 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • DBP’li Belediye Başkanı Ferhat Çiçek Gözaltına Alındı01 Şubat 2017 Çarşamba 17:04
  • HDP’li Yüksekdağ Yargılandığı Davada İfade Verdi01 Şubat 2017 Çarşamba 14:17
  • Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 10 Kişi Tutuklandı01 Şubat 2017 Çarşamba 08:53
  • Selahattin Demirtaş Hakkındaki İddianame Kabul Edildi31 Ocak 2017 Salı 17:19
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    ABD'nin Elleri
    ABD'nin Elleri
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim