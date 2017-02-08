Ortaköy’deki Saldırı: 9 Kişi Tutuklandı

Ortaköy’deki saldırıya ilişkin tutuklanmaları talebiyle hâkimliğe sevk edilen 10 şüpheliden 9’u tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

İstanbul’un Ortaköy semtinde gerçekleştirilen ve 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıya ilişkin tutuklanma istemiyle hâkimliğe sevk edilen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10 şüpheliden 9’u “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklandı, bir şüpheli de adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen şüpheliler Abdurrauf Sert, Abudurreheman Aihemaitituohet, Abulaiti Halike, Muhammed Ebul Hasan, Maimaitituoheti Balatiniyazi, Maimaitituersun Sulaiman, Maimaitiaili Nuermaimaiti, Maıerdan Tuersun, Kuerban Muhemmedeminşeyh ve Abulikemu Maitirehemu’nun sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hâkimlik, bu şüphelilerden 9’unun “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanmasına, bir şüphelinin de adlî kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar 30’u aşkın kişi tutuklandı.