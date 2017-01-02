Ortaköy’deki Saldırı: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin ifadeleri alınıyor.

İstanbul’un Ortaköy semtinde 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde tutulan 8 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Bu arada, saldırının gerçekleştiği mekânın çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü, görüntülerdeki en küçük ayrıntının bile değerlendirildiği kaydedildi.