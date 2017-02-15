Ortaköy’deki Saldırı: 5 Kişi Daha Tutuklandı

Ortaköy’deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’un Ortaköy semtinde gerçekleştirilen ve 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve hâkimliğe sevk edilen aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 şüphelinin, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen şüpheliler Ali Jameel Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed, Eyyüp Korkusuz ve fail Masharipov’un karısı Tene Traore’nin işlemleri sona erdi.

Nöbetçi hâkimlik, şüphelilerin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 40’a yükseldi.