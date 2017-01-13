Ortaköy’deki Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerden ikisinin tutuklandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul’un Ortaköy semtinde yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve 39 kişinin ölmesine neden olan saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından hâkimliğe sevk edilen yabancı uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.

Savcı Kökçü şüphelileri, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile 39 kez nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme” suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.

Şüphelilerin Uygur asıllı Çin vatandaşları olduğu belirtilen savcılık sevk yazısında, IŞİD’in yapısı ve Türkiye’de daha önce gerçekleştirdiği eylemler sıralandı.

“39 Kişiyi Öldürdü”

Ortaköy’de 1 Ocak’ta otomatik silâhla ateş ederek giren “Ebu Muhammed El Horasani” kod adlı saldırgan tarafından 39 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan yazıda, projeli çalışma kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, eylemi gerçekleştiren bu şahsın şüpheli Omar Asım ile birlikte Konya Kosova Mahallesi’ndeki bir adreste konut kiraladığı dile getirildi.

Şüpheli Omar Asım’ın üst aramasında elde edilen bir telefona, “Wushouerkareabulizm” adına pasaport kaydının yapıldığının tespit edildiği belirtilen yazıda, Konya’nın Selçuklu ilçesinde kiralanan konutun apartman görevlisinin, Ortaköy’deki saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi Omar Asım ile birlikte gördüğü teşhisinde bulunduğu ifade edildi.

“Konya’dan İstanbul'a Gönderilen Silahı Teslim Alırken Yakalandılar”

Yazıda, şüpheli Omar Asım’a konutu kiralayan ve hâlen Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan şüpheli M.E. tarafından, 15 Aralık 2016’da Konya’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsüne, Esenler Otogarı’nda teslim edilmek üzere emanet eşya verildiği de vurgulanarak, yolcu otobüsü muavini ve şoförünün emanet eşyadan şüphelenerek paketi Afyon’un Emirdağ ilçesinde kontrol etmeleri sonucu makarna paketine sarılı bir tabanca buldukları ve Emirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ettikleri bilgisi verildi.

Başsavcılıkça, “İstanbul Otogarı’nda emanet eşya paketinin içinden silahın alınarak paketin tekrar kapatılması, İstanbul Otogarı’nda emanet eşyanın alıcısına kadar takip edilmesi ve şüphelilerin yakalanması” talimatı verildiği kaydedilen yazıda, 15 Aralık 2016’da Esenler Otogarı’nda, içine silah konulan emanet eşyayı almak üzere gelen Uygur asıllı Çin vatandaşları şüpheliler Omar Asım ile Abuliezi Abuduhamiti isimli şüphelilerin yakalandığı anlatıldı.

“Saldırgan da Konya’dan İstanbul’a 15 Aralık 2016’da Geldi”

Saldırganın 15 Aralık 2016’da Konya’dan İstanbul’a geldiğinin tespit edildiği aktarılan yazıda, IŞİD’in aynı hücresinde aktif faaliyet yürüten örgüt üyesi şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti’nin, üzerlerine atılı suçları işlediklerine dâir kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen, Çin vatandaşı şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti’nin sorgu işlemi sona erdi. Hâkimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma devam ediyor.