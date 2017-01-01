Ortaköy'de Bulunan Reina Adlı Gece Kulübüne Silahlı Saldırı

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01.01.2017 03:01
Ortaköy'de Bulunan Reina Adlı Gece Kulübüne Silahlı Saldırı
​​​​​​​Beşiktaş ilçesinin Ortaköy semtinde Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti.

Beşiktaş'ta Ortaköy’de bulunan Reina adlı gece kulübüne yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen saldırganların ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünün yakınında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 yaralı kaldırılırken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir 1 yaralı kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Noel Baba kıyafetli olarak içeri girdiği belirtiliyor. Saldırıdan kaçmak için bazı kişilerin can havliyle denize atladığı iddia edildi. 

Saldırıda 1 polis ile 1 sivilin hayatını kaybettiği ilk gelen bilgiler arasında...

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