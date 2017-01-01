Ortaköy'de Bulunan Reina Adlı Gece Kulübüne Silahlı Saldırı
Beşiktaş'ta Ortaköy’de bulunan Reina adlı gece kulübüne yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen saldırganların ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünün yakınında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 yaralı kaldırılırken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir 1 yaralı kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Noel Baba kıyafetli olarak içeri girdiği belirtiliyor. Saldırıdan kaçmak için bazı kişilerin can havliyle denize atladığı iddia edildi.
Saldırıda 1 polis ile 1 sivilin hayatını kaybettiği ilk gelen bilgiler arasında...
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 'Noel Baba Yoktur' Dedi, İşinden Oldu!
- Ortaköy'de Bulunan Reina Adlı Gece Kulübüne Silahlı Saldırı
- BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti
- Otoyol ve Boğaz Köprülerine Zam
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- İranlı Gazeteci ve Aktivistler İran Katliamlarından Dolayı Özür Diledi
- 'MİT Hiçbir Darbeyi Önceden Öğrenemiyor'
- Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
- Yemen’den Getirilen 160 Hasta Afyonkarahisar’da Tedavi Ediliyor
- “Araçları Sivillerin Üzerine Sürün”
- Diyanet'ten Yılbaşı Uyarısı
- Otoyol ve Boğaz Köprülerine Zam
- 'Noel Baba Yoktur' Dedi, İşinden Oldu!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Temmuz’un Ocak 2017 Sayısı Çıktı
- İnternette Adil Kullanım Kotası Kalkıyor
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- Muş Kardeşlik Platformu Halep’e 3 Tır Un Gönderdi
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber Savaş
- “Esed Rejimi İnsani Yardım Çağrılarımıza Cevap Vermiyor”
- Trafikte Uygulanacak Ceza Oranları Yüzde 3.83 Oranında Zamlandı
- Türkiye, El-Bab’dan Başlayarak Suriye'yi Yeniden İnşa Etme Planı Hazırlıyor
- 'Osman Gazi Köprüsü'nün Geçiş Ücreti Düşürüldü'
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim