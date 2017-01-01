Ortaköy Reina Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 39 Kişi Öldü

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01.01.2017 03:01
Ortaköy Reina Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 39 Kişi Öldü
​​​​​​​Beşiktaş ilçesinin Ortaköy semtinde Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti. 35 kişi hayatını hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta Ortaköy’de bulunan Reina adlı gece kulübüne yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne önüne gelen saldırganın dışarıdaki polise ve etrafa ateş açtıktan sonra içeriye girip yaylım ateşi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. 

Gece kulübüne Yılbaşı kutlamaları için 1122 kişinin rezervasyon yaptığı açıklandı. 

İçişleri Bakanı Soylu: 39 İnsanımız Hayatını Kaybetti

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen saldırı hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "39 insanımız hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 21'inin kimliğinin belirlenemediğini belirten İçişler Bakanı Soylu, "Henüz 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu hastanede tedavileri devam eden yaralılarla ilgili olarak, "01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı. Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4'ü ağır olarak bize bildirildi." ifadesini kullandı.

Soylu, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında "Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz." dedi.

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