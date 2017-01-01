Ortaköy Reina Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 35 Kişi Öldü

​​​​​​​Beşiktaş ilçesinin Ortaköy semtinde Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti. 35 kişi hayatını hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta Ortaköy’de bulunan Reina adlı gece kulübüne yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen saldırganın etrafa ateş açması ve el bombası atması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Noel Baba kıyafetli olarak içeri girdiği belirtiliyor. Saldırıdan kaçmak için bazı kişilerin can havliyle denize atladığı iddia edildi.

Gece kulübünde en az 600 kişinin bulunduğu açıklandı.

İstanbul Valisi Hasip Şahin: 35 Kişi Hayatını Kaybetti, 40 Yaralı Var...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Şahin, "Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız var hastanelerde..." dedi.

Gece kulübünde bulunan kişiler boşaltıldı. Saldırganın durumu hakkında bilgi verilmedi.