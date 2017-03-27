Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Mezhepçilik Tehlikesi
Program, Eyyüp Yıldız'ın okuduğu Kur'an tilaveti ve mealiyle başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta İslam Dünyası’nda yaşanan gelişmeler ışığında mezhepçilik konusu işlendi. Özgür-Der Genel Sekreteri-Yazar Musa Üzer’in sunduğu konferansta, İran’ın Şiilik kılıflı politikaları ve bu politikaların Müslümanlara ağır maliyeti tartışıldı. “Duyduğumuzda rahatsızlık hissettiğimiz bir konudur mezhepçilik” diyen Üzer, fakat buna rağmen konunun ciddiyetle ve soğukkanlılıkla ele alınması gerektiğini vurguladı.
Mezhepçiliğin son dönemlerde daha çok İran’ın, Suriye ve Yemen benzeri coğrafyalardaki Şia vurgulu uygulamalarıyla tartışıldığını belirten Üzer, Suriye’de ise katliamlarla somutlaştığını vurguladı. Bugün İran’ın, Suriye’deki zalimliğini anlamak için 2003 yılındaki Irak işgali sürecindeki uygulamalarına bakılması gerektiğini belirten Üzer, “Müslümanlar, yabancı bir güç tarafından işgal edilirken ve Anbar, Felluce direniyordu. Aancak İran, bölgede siyasi alan hakimiyetini nasıl artırırım telaşındaydı. Hatta kimi yerlerde Şii milisler, direnişçilere karşı savaştılar.” ifadelerini kullandı.
“SURİYELİ DİRENİŞÇİLER İLK GÜNDEN İRAN’I İŞARET EDİYORLARDI”
İran’ın mezhepçi yaklaşımının Suriye’de açık bir şekilde ortaya çıktığını vurgulan Üzer, “Suriyeli direnişçiler daha ilk günden itibaren ‘Siz bilmiyorsunuz, biz İran’la çatışıyoruz’ diyorlardı. Ancak biz iyi niyetli Müslümanlar, sürekli bu söylemi örtmeye çalışıyorduk. Ancak onlar sürekli bu söylemi tekrarlıyor ve sahada İran Devrim Muhafızları’nın olduğunu söylüyorlardı. Ta ki, 2013 yılında Hizbullah’ın aleni olarak ortaya çıkması, daha sonra da İranlı Komutanların, türbeleri koruma gerekçesiyle sahadaki varlığı ortaya çıkınca bizler de açık tavır aldık. Türkiyeli Müslümanlar olarak ilk İran protestosunu Fatih Camii’nde yaptık ardından da İran Konsolosluğu’nun önünde” dedi.
“SÜNNİ VE Şİİ DÜNYA ARASINDA DÜŞMAN TANIMI BİLE FARKLI”
Sünni dünyanın bakışının aksine Şii dünyasında Sünnilerin Müslüman bile görünmediğini belirten Üzer, Şiiliğin hala Kerbela vakasında tıkandığını ve bunun üzerinden düşmanlar oluşturduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı; “Maalesef Şia dünyasında ciddi bir akıl tutulması söz konusu. İran’ın mezhepçilik soslu hegemonik arzularına karşı koyabilecek bir irade yok. Bunun sebeplerine baktığımızda devrim sürecinin büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Şii dünyası devrim öncesi apolitikti. Kayıp İmam Mehdi gelene kadar siyasal olayların, cihadın meşrutiyeti yoktu. Ancak daha sonra Velayeti Fakih’in temellerinin atılmasından sonra 1960’lara gelindiğinde Ayetullah Humeyni ve Ayetullah Muntazeri tarafından Velayet-i Fakih sistemi geliştirildi. Bu sistemle, Mehdi’yi beklemeye gerek kalmadan ulemanın rehberliğinde siyasal-sosyal ve hukuki zeminin oluşturulması yani devletleşmenin teorik zemini oluşturuldu. Bizler de bunu olumlu bir gelişme olarak gördük. Şii dünyasının hurafelerden ayrışarak ‘inkılabileştiğini’ sandık. Ancak daha sonra bu teoloji, bizatihi kurucularından Ayetullah Muntazeri’ye de ölene kadar çektirdi. Çünkü bu teoriye göre Rehberliğe mutlak itaat şart koşuldu. Bu nedenle Şii dünyada İran’ın uygulamalarına ses çıkaracak takat da yoktur.”
“Şİİ KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK TOPTANCI BİR BAKIŞ AÇISIYLA HAREKET EDİLMEMELİ”
Üzer, tüm bunlara rağmen Şii dünyasının tamamının mahkûm edilemeyeceğini vurguladı. Sorunun bizatihi Şii kardeşlerimizle değil bir rejim mantığıyla geliştiğini belirten Üzer, “Şii kardeşlerimize yönelik toptancı bir bakış açısıyla hareket edilmemesi” gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: Yöneliş Haber
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- Sadık El-Mehdi’den Arap Liderlere 'JASTA' Çağrısı
- PYD Lideri Salih Müslim: Rakka’yı Rojava’ya Katacağız!
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü
- Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- 28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim