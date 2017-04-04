Ortada Kalan Tacik Çocukların Mağduriyetini Kim Giderecek?

»Ana Sayfa»Hak İhlalleri
04.04.2017 12:49
Ortada Kalan Tacik Çocukların Mağduriyetini Kim Giderecek?
Anneleri gözaltında olan, babalarından 6 aydır haber alınamayan en küçüğü 3, en büyüğü 15 yaşındaki Tacikistan uyruklu 5 kardeşin hakkı nasıl ödenecek, mağduriyetini kim giderecek?

Yenişafak'ın haberine göre Tacikistanlı Abdul Muradov, ülkesindeki baskı ve zulümden kaçarak 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye iltica etti.

GÖZALTI

Ancak, Türkiye'de yaşanan saldırılar sonrasında İstanbul'da başlatılan operasyonlar kapsamında 23 Eylül 2016 tarihinde Muradov ve eşi Nigora Safarova, "haklarında terör şüphesi olmamasına rağmen" gözaltına alındı.

SINIRDIŞI

Çift, sınırdışı edilmek üzere Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

EBEVEYNLER AYRILDI

Muradov, Kumkapı'da çıkan yangın sonrası İzmir'e, eşi ise Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Ancak Muradov'dan 6 aydan bu yana haber alınamadı.

Ne İzmir Geri Gönderme Merkezi'nden ne de Göç İdaresi Müdürlüğü'nden bilgi verilmedi.

Ortada kalan çiftin çocukları Abdulrezzak (15), Sümeyye (13), Rahime (9), Meryem (5) ve Asiye (3), 'babaları ve anneleri seyahate çıktı' denilerek avutuluyor.

Orta Asyalılar Derneği’nin sahip çıktığı çocuklar ebeveynlerine kavuşacakları günü bekliyor.

 

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