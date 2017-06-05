Orlando’da Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

ABD’nin Orlando kentindeki emniyet yetkilileri, kentin banliyösündeki sanayi bölgesinde silahlı saldırı meydana geldiğini ve olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

AA’da yer alan habere göre, polis, olayın “terör” bağlantısının bulunmadığını, iş anlaşmazlığından kaynaklanan bir saldırıya benzediğini ifade etti.

Orange County Belediye Başkanı Teresa Jacobs ve Şerif Jerry Demings’in olay yerine gittiği öğrenildi.

Orlando’da geçen yıl 12 Haziran’da bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 49 kişi ölmüş, 53 kişi de yaralanmıştı.