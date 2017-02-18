Ordu Merkezli Operasyonda 22 Kişi FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
18.02.2017 15:49
Ordu Merkezli Operasyonda 22 Kişi FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
Ordu merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli için Ankara, Samsun, İstanbul, Sinop, Erzurum, Tokat, Sivas, Trabzon, Giresun, Rize ve Manisa illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda aralarında halen görevde olan polisler ile örgütün çeşitli kurumlarında çalışanların yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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