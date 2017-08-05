Oramiral Kösele Emekli Oluyor

Yüksek Askeri Şura’da kuvvet komutanlıklarında komuta tamamen değişirken, en büyük sürpriz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda yaşandı. Görev süresini tamamlayan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu emekliye sevk edilirken, yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal atandı. Böylelikle uzun yıllardır korunan bir askeri teamül son bulmuş oldu. Bugüne kadar Deniz Kuvvetleri Komutanları, kuvvette oramiral rütbesindeki diğer komutan olan Donanma Komutanları arasından atanıyordu.

DİLEKÇEYİ VERDİ

Henüz rütbesinde 2 yılını geride bırakan Oramiral Veysel Kösele şurada emekli de edilmedi. Böyle olunca, Kösele, rütbe ve kıdem olarak kendisinden geride olan bir koramiralin komutasına girdi. Kuvvet Komutanlığı beklerken karşı karşıya kaldığı bu tablo üzerine Kösele, önceki gün emeklilik dilekçesini Milli Savunma Bakanlığı’na sundu. Kösele’nin emeklilik talebinin işleme koyulması bekleniyor. Oramirallikte henüz 2 yılını geride bırakan Kösele’nin en az 1 yıl daha rütbe bekleme süresi bulunuyordu.

ASALETEN KORAMİRAL KOMUTASI

Kösele’nin de emekliliği halinde Deniz Komutanlığı’nda oramiral kalmayacak. Komutanlığa Koramiral Özbal’ın atanması ile Deniz Kuvvetleri, 46 yıl aradan sonra koramiral komutasına geçmiş oldu. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Fahri Korutürk’ün re’sen emekliye sevkinden sonra 21 Haziran 1960 tarihinde Koramiral Ahmet Zeki Özak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmış, ancak bu görevi bir sene vekaleten yürütmüştü. Koramiral Özak, emekli iken Danıştay kararı ile 30 Ağustos 1968 tarihinden geçerli olmak üzere oramiral rütbesine terfi ettirilmişti.

DONANMA’YA KORLU MU TATLIOĞLU MU?

Bu durumda Donanma Komutanlığı’na da bir koramiral atanacak ve Deniz Kuvvetleri’nde komuta iki koramirale emanet edilmiş olacak. Donanma Komutanlığı için adı geçen en güçlü isim, bu yılki şurada görev süresi bir yıl uzatılan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu. Ancak Korlu da Özbal’a göre 1 yıl daha kıdemli bir komutan. Kulislerde, Kösele ile birlikte Korlu’dan da tepki emekliliği gelebileceği konuşuluyor. YAŞ kararları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında koramiral sayısı üçe düşerken, Korlu emekliliğini isterse ikiye gerileyecek. Böyle bir durumda da Donanma Komutanlığı’na Deniz Kuvvetleri’nde Koramiral rütbesindeki diğer isim olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun atanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KOMUTANLIKLARA TÜMAMİRAL

Korlu’nun göreve devam etmesi halinde ise Tatlıoğlu’nun Kuvvet Komutanlığı’na atanan Özbal’ın yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor. Ancak Korlu da emekliliğini isterse, kuvvette Özbal ve Tatlıoğlu dışında koramiral rütbesinde bir başka isim kalmayacağından bugüne kadar koramiral rütbesinde bulunan tüm görevler tenzili rütbeye uğrayacak. Daha önce koramiral rütbesinde görev yapan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı gibi çok sayıda önemli görevin komutası da tümamiral rütbesine indirilecek.

Kaynak: Yeni Şafak