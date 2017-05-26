OPEC, Petrol Üretiminin Kısıtlanması Kararını 9 Ay Daha Uzattı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünce (OPEC), geçen kasım ayında alınan petrol üretim seviyesini kısma kararının 9 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Halid El-Falih, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "OPEC 172. Olağan Toplantısı"nın ardından alınan kararları açıkladı.

El Falih, "Biz birçok senaryo üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. 6, 9 veya 12 ay seçenekleri üzerine durduk ancak 9 ay uzatmanın ideal olduğu kanaatine vardık." dedi.

Geçen kasım ayında alınan tarihi kararın önemine vurgu yapan El-Falih, 5 ay zarfında OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerle yakın bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Mart 2018'e kadar uzatılan yıllık petrol üretim seviyesinin kısma kararı ile son 5 yıllık ortalama seviyeye ulaşılabileceğinin umulduğunu ifade eden El-Falih, Ekvator Ginesi'nin OPEC üyesi olma talebinin de oy birliği ile kabul edildiğini söyledi.

El- Falih, bir sonraki OPEC toplantısının 30 Kasım'da yapılacağını aktardı. OPEC üyesi olmayan ülkelerin de kendilerine eşlik edeceğini belirten El-Falih, 3. OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üretici ülkeler toplantısının da kasım ayında yapılacağını ifade etti.

AA