OPCW: Esed Rejimini Denetlemeye Devam Edeceğiz

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Beşşar Esed rejimine ait kimyasal silah tesislerinin son durumuna ilişkin rapor yayımladı.

AA’da yer alan habere göre, Genel Direktör, raporunda rejimin son iki tesisinin yok edildiğini teyit etmek için yeni soruşturma planları yapıldığını belirtti.

Rejimin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’ı somut katkı yapacaklarına dair güvence verdikleri sürece yeni görüşmelere çağırmayı düşündüklerini ifade etti.

“Güvenli Şartlar Sağlandı”

Üzümcü’nün raporunun yanında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) gönderdiği bir mektup yayımlandı.

Guterres, mektupta, son dönemde çatışmaların azalmasıyla rejimin, 27 tesisinden kalan son iki tesise güvenli bir şekilde girilmesi için gerekli koşulları sağladığını belirtti.

Han Şeyhun’daki Saldırıyı Hatırlattı

Genel Sekreter, OPCW Bilirkişi Heyeti’nin (FFM), 30 Haziran’da yayımladığı raporda, 4 Nisan’da, İdlib’e bağlı Han Şeyhun’da sarin kullanıldığının tespit edilmesinin herkesi derin düşüncelere itmesi gerektiğini kaydetti.

Kimyasal silahların kullanılmaya devam edilmesini, “hiçbir haklı gerekçeye dayandırılamayacak, failinin sorumlu tutulması gereken insanlık ayıbı” olarak niteleyen Guterres, FFM’nin Suriye’de Aralık 2015-Mart 2016 arasında kimyasal saldırı olduğundan şüphelenilen 6 vaka üzerinde çalıştığını ve ileride “güvenilir suçlamalara” odaklanacağını vurguladı.

Guterres, tüm BM üyelerine FFM’yi destekleme, gerekli bilgi ve diğer yardımları sağlamak üzere OPCW’ye katılma çağrısında bulundu.

Doğu Guta’daki Kimyasal Katliam

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013’te Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400’ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine ABD’nin daha önce ilan ettiği “kırmızı çizgi” gereğince Suriye’ye müdahale etmesine ilişkin beklenti doğmuştu. Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stokunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti.

Taraflar, 15 Eylül 2013’te anlaşmış, OPCW’nin devreye girdiği süreçte imha işlemi başlatılmıştı. Örgüt, işlemin 19 Ağustos 2014’te tamamlandığını duyurmuştu. Ancak örgütün imha ettiği stok, Esed’in bildirdiği envanterle sınırlı kalmıştı.

Han Şeyhun’daki Kimyasal Katliam

Esed rejimi, 4 Nisan’da da İdlib’e bağlı Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla yaklaşık 100 sivili katletmiş, 500 civarında sivili de yaralamıştı. Katliam, ABD’nin sınırlı müdahalesine neden olmuştu.

Esed rejimi, özellikle Şam’ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmaya devam ediyor.