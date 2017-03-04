“Önlem Alınmazsa Omurgalı Hayvanların 3’te 2’si Yok Olabilir”

»Ana Sayfa»Dünya
04.03.2017 08:22
“Önlem Alınmazsa Omurgalı Hayvanların 3’te 2’si Yok Olabilir”
Uzmanlar, insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararın birçok canlı türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşı bıraktığını söylüyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) uzmanları 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü’nde, AA muhabirinin dünyadaki biyoçeşitliliğin karşı karşıya olduğu tehlikeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

Uzmanların verdiği bilgiye göre, insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zarar, dünya genelinde biyoçeşitliliği azaltıyor ve birçok canlı türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşı bırakıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2014’te yaban hayatının özgün değerleri ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek için 3 Mart’ı Dünya Yaban Hayatı Günü ilan ettiğini hatırlatan uzmanlar, bu çerçevede yaban hayatının nasıl bir tehdit altında olduğunu incelemenin önemine dikkat çekti.

Biyoçeşitlilik Risk Altında

Uzmanlara göre, dünya, canlı türlerinin hızlıca yok olduğu yeni bir dönemle karşı karşıya bulunuyor. Daha önce yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin yüzde 99,9’u şu anda yok olmuş durumda.

Eski dönemlere göre hayvanların normal yok olma oranı bin, hatta 10 bin kat arttı.

Yok olma riski taşıyan canlı türleri ve biyoçeşitlilik unsurları dağlar, ormanlar, göller, denizler, bitkiler ve nesli tükenmekte olan hayvanlar olarak sıralandı.

Filler, Kaplanlar ve Maymungiller Yok Olabilir

WWF’nin iki yılda bir yayımlanan ve sonuncusu 2016’da çıkan Yaşayan Gezegen Raporu’na göre, 1970 ile 2012 yılları arasında hayvan nüfusu yüzde 58 azaldı.

Durumun çok ciddi olduğunu vurgulayan WWF uzmanları, “Hiçbir önlem alınmaz ve bu gidişat devam ederse 2020’ye kadar dünyadaki omurgalı hayvan nüfusunun yüzde 67’si tamamen yok olabilir.” uyarısında bulundu.

BioScience dergisinin 2016 yılında yayımladığı özel sayıda, aralarında kaplanların da bulunduğu etobur büyük memeli hayvanların yüzde 59’unun, otoburların da yüzde 60’ının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Yok olma tehlikesi taşıyan hayvanlar arasında filler, goriller, kaplanlar, akbabalar, gergedanlar, kutup ayıları ve bazı balık türleri bulunuyor. Ancak insanlar tarafından çok fazla bilinmeyen birçok hayvanın da neslinin tükenmekte olduğu belirtiliyor. Bu türler arasında “markhor” olarak adlandırılan bir tür keçi, dev çin semender balığı, golyat kurbağası, addaks antilopu, “kayıp nehir remorası” olarak bilinen bir tür balık, Ganj timsahı, gooty örümceği gibi hayvanlar yer alıyor.

Ne Yapılmalı?

WWF uzmanları, biyoçeşitliliğin azalmasını engellemek için öncelikle tehditlerin neler olduğunu iyi bilmenin önemine işâret ederek, bu sorunlarla başa çıkabilmek için doğal varlıkları çok iyi korumak ve doğru yönetmek gerektiğine vurgu yaptı.

Âdil bir kaynak yönetiminin tesis edilmesi gerektiğini belirten WWF uzmanları, ekonomik sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

WWF uzmanları, “Bu noktada, enerji ve gıda sektörlerinin dönüşümü kritik öneme sahip.” ifadesini kullandı.

omurgali_hayvanlar_aa.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alman Okulunda Namaz Yasağı!03 Mart 2017 Cuma 12:04
  • Almanya Bekir Bozdağ'ın Mitingini İptal Etti02 Mart 2017 Perşembe 22:16
  • Ukrayna’da Grizu Patlaması: En Az 8 Kişi Hayatını Kaybetti!02 Mart 2017 Perşembe 17:08
  • İsveç, Zorunlu Askerliği Geri Getiriyor!02 Mart 2017 Perşembe 16:56
  • Lice ve Hazro’da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi02 Mart 2017 Perşembe 15:30
  • Avrupa Birliği, Mültecilerle İlgili Sözünü Tutmadı!02 Mart 2017 Perşembe 15:22
  • Astana Görüşmelerinin Dördüncüsü, 14 Mart'ta Gerçekleşecek02 Mart 2017 Perşembe 09:29
  • ABD’de Müslümanlara Ait İki Merkeze Tehdit Mektupları Yollandı!02 Mart 2017 Perşembe 08:07
  • AP'den İngiltere'ye 'Serbest Dolaşım Hakkı' Uyarısı02 Mart 2017 Perşembe 05:02
  • Rusya'dan Cenevre'ye Astana Şartı02 Mart 2017 Perşembe 05:00
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim