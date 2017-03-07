"Onları Her Türlü Tehdide Karşı Donatacağız"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donald Trump yönetimine "Rakka operasyonuna PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile devam edilmesini istediğini" bildirdi.
Amerikan medyasında, Pentagon’un Rakka operasyonu için SDG’ye daha fazla askeri yardım yapılmasını ve ABD’nin söz konusu operasyonda daha fazla askeri varlık göstermesi gerektiğine ilişkin haberler üzerine, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Pentagon yetkilisi, “Günün sonunda kararı Beyaz Saray verecek. Ancak şu an itibariyle SDG ve ortaklarımız ile işbirliğimiz yürüyor. Bu işbirliğini değiştirecek çok sebep yok. Yönetim orada farklı bir şey yapmak veya oraya asker göndermek isterse bu da bir seçenektir ancak şu anda işleyen planı değiştirmeye çok gerek yok.” dedi.
"Onları her türlü tehdide karşı donatacağız"
Aynı yetkili, karşı karşıya kaldıkları zorluklara göre söz konusu grupları destekleyeceklerine işaret ederek, şunları ifade etti:
“Yakın zamanda el yapımı patlayıcılara karşı zırhlı araçlar verdiğimizi gördünüz. Onları karşılaşabilecekleri her türlü özel tehdide karşı donatacağız ancak bu ekipmanları sadece SDG’nin Suriye Arap Koalisyonuna vereceğiz.”
Masada her türlü seçeneğin olduğuna dikkati çeken yetkili, “sunulan seçenekler konusunda yönetimi zorlamak istemediklerini” ancak Rakka operasyonunda SDG ile yola devam etmenin “uygulanabilir ve iyi bir seçenek” olduğunu savundu.
AA
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Amerika ve Rusya’nın Vereceği Güvence
- "Onları Her Türlü Tehdide Karşı Donatacağız"
- Balıkesir Merkezli FETÖ Soruşturmasında 23 Tutuklama
- 'Direnişçileri Birleştirmeye Çalışan Mısri ABD Tarafından Vuruldu'
- Suriye'deki Gönüllü Doktordan Erdoğan'a Çağrı: Pilotu Yargılayın
- Özgür-Der Üniversite Gençliği “Kur’an ve Tarihselcilik” Kitabını Konuştu
- Hizb-ut Tahrir Gözaltılarını Protesto Eden 300 Kişi Gözaltına Alındı
- Gülen TSK’yı Nasıl Ele Geçirdi?
- Binali Yıldırım Suriye Meselesinden Ne Anladığını Gösterdi!
- Adem Huduti: Beni de Yaktınız
- PYD Münbiç'i Terk Etmiyor
- Pentagon: Askerlerimiz IŞİD Dışında Başkasına Saldıranlar İçin Orda
- Binali Yıldırım Suriye Meselesinden Ne Anladığını Gösterdi!
- Suriye'deki Gönüllü Doktordan Erdoğan'a Çağrı: Pilotu Yargılayın
- Gazzeli Çocuklar Japonya'daki Felaketi Unutmadı
- Gülen TSK’yı Nasıl Ele Geçirdi?
- Adem Huduti: Beni de Yaktınız
- PYD Münbiç'i Terk Etmiyor
- ABD'de Mülteci Ebeveyn İle Çocukları Birbirinden Ayıracak
- Avusturya da 'Hayır' Cephesine Katıldı
- Bakan Soylu: Suriye Politikamız Açık ve Nettir
- Özgür-Der Üniversite Gençliği “Kur’an ve Tarihselcilik” Kitabını Konuştu
- 'Derin' Almanya Dizginlenebilecek mi?
- Hizb-ut Tahrir Gözaltılarını Protesto Eden 300 Kişi Gözaltına Alındı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim