Onlar ‘Emperial Düzen’lerini Uykuda Kurmadılar
Zarrab’ın ‘İşte geldiiiim, yakala beni..’ dercesine Amerika’ya gitmesi ve 1 yıldır zindanda tutulduğu bilindiği halde, Halkbank’ın en üst derece sorumlularından birinin de, Amerika’ya gitmesi.. Siz, ‘Al bu topu, bize gol at..’ derseniz, niye atmasınlar?
Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:
Alman İstihbarat Örgütü (BND), Türkiye’deki benzer kuruluş MİT’ten, F.G. etrafındaki örgüt ya da örgütlenmeyle ilgili olarak belgeler istemiş.. Türkiye de herhalde, ‘Onların ne kadar yoğunluklu çalıştıklarını biliyoruz; siz de bilin..' diye vermiş..(!?)
Olacak şey mi Allah aşkına!..
Ve, Alman İstihbarat Örgütü de bu bilgileri, etkili haftalık Der Spiegel dergisiyle paylaşmış..
Merkel bile, şimdi bu bilgilerin kendi bilgisi dışında medyaya nasıl servis edildiğinden dolayı, kamuoyuna da yansıyan şekilde kızgın..
Etiketler: selahaddin e. çakırgil
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