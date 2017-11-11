Onlar da “Ata”larını Unutmadılar!

İktidarın en tepesindeki isimler düğmeye bastığında alt kademelerdekiler boş durur mu hiç? Nitekim yukarıdan aşağıya doğru başlayan bu zehirlenme veya akıl tutulmasının birçok garip örneği yaşanıyor. Mevcut atmosfer bir zamanlar Atatürkçülük konusunda hassasiyetleriyle öne çıkan kişi ve kuruluşları bile geri adım atmaya, tabiri caizse teslimiyet bayrağı çekmeye itebiliyor.

İşte mahalleyi şiddetli şekilde etkisi altına almaya başlayan Atatürkçülük kasırgasının çarptıklarına son iki örnek: