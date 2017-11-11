Onlar da “Ata”larını Unutmadılar!
10 Kasım dolayısıyla yurt çapına yayılan Atatürkçülük görüntüsü daha önce bu konularda hassasiyet sahibi olan farklı kesimlere de sirayet ediyor.
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İktidarın en tepesindeki isimler düğmeye bastığında alt kademelerdekiler boş durur mu hiç? Nitekim yukarıdan aşağıya doğru başlayan bu zehirlenme veya akıl tutulmasının birçok garip örneği yaşanıyor. Mevcut atmosfer bir zamanlar Atatürkçülük konusunda hassasiyetleriyle öne çıkan kişi ve kuruluşları bile geri adım atmaya, tabiri caizse teslimiyet bayrağı çekmeye itebiliyor.
İşte mahalleyi şiddetli şekilde etkisi altına almaya başlayan Atatürkçülük kasırgasının çarptıklarına son iki örnek:
#10Kasım pic.twitter.com/x6TRLmNur4— TÜRGEV (@turgev) 10 Kasım 2017
Saygı ve Rahmet ile anıyoruz... pic.twitter.com/6yu9wPnjkm— Emre Dorman (@EmreDorman) 10 Kasım 2017
Etiketler : AK Parti, İslami camia, Atatürk, Atatürkçülük, TÜRGEV, TÜGVA, Emre Dorman
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